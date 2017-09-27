Екс-командира військової частини в Калинівці судили за порушення при закупівлі протипожежних матеріалів

Замість 2 років позбавлення волі, суд призначив йому покарання у вигляді 2 років службового обмеження

Калинівський районний суд Вінницької області 26 квітня 2017 засудив командира військової частини А1119 в м. Калинівка Вінницької області Ігоря Малежика за звинуваченням у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду.

Відповідні дані містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Так, командир військової частини, якій підпорядкований 48-й арсенал Міністерства оборони України, звинувачувався у недбалому ставленні до виконання службових обов'язків при закупівлі протипожежних матеріалів.

Як йдеться в судовому рішенні, військова частина А1119 в особі її командира 23 лютого 2016 уклала договір про закупівлю пожежно-технічного майна у фізичної особи-підприємця на загальну суму 188,74 тис. гривень.

Умовами договору передбачався розрахунок з постачальником тільки після надходження протипожежного майна в частину, замість цього командир підписав платіжне доручення про переказ бюджетних коштів без відповідного підтвердження про отримання майна, в результаті чого державі в особі Міністерства оборони України було завдано збитків на суму 188,74 тис. грн.

Згідно з документом, командир визнав свою провину і затвердив відповідну угоду з військовою прокуратурою Вінницької області, тому замість 2 років позбавлення волі, суд призначив йому покарання у вигляді 2 років службового обмеження, з вирахуванням із суми його грошового забезпечення в дохід держави в розмірі 10 відсотків.

Відзначено, що Малежик був призначений на посаду командира військової частини 7 липня 2015.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці. Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.