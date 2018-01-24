Екс-лікаря збірної США засудили до 175 років за сексуальні домагання

Ларрі Нассар проведе решту свого життя за гратами

Колишнього лікаря олімпійської збірної США з гімнастики Ларрі Нассара, який вже відбуває 60-річне покарання за дитячу порнографію, засудили до 175 років в’язниці за сексуальні домагання до спортсменок.

54-річний чоловік визнав себе винним у численних випадках сексуального насильства щодо дівчат та молодих жінок, включаючи олімпійських спортсменів, передає BBC.

В його справі було допитано близько 160 жінок. Вони розповіли вражаюче схожі історії - колишній лікар замість того, щоб лікувати дівчат та жінок, ґвалтував їх та позбавляв невинності. Деякі з них були настільки юними, що тільки через роки усвідомили, що стали жертвами сексуального насилля.

Суддя Росемері Акваліна, оголошуючи вирок, заявила, що лікар-педофіл "проведе решту свого життя у темряві".

"Ви не заслуговуєте на те, щоб знову вийти з в'язниці… Я б не довірила вам своїх собак… Я підписала ваш вирок на смерть", - сказала вона.

Ларрі Нассар раніше був засуджений до 60 років за дитячу порнографію. Через 40 років він зможе просити про дострокове звільнення.

Нагадаємо, що в офісах Організації Об'єднаних Націй по всьому світу процвітають сексуальні домагання і насильство, їх випадки частіше за все замовчуються.

Нагадаємо, глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

Відомий австрійський політик Петер Пілц оголосив про те, що залишає посаду голови новоствореної ним партії через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Netflix оголосив про переривання співпраці з актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують у домаганнях.