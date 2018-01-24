Екс-лікаря збірної США засудили до 175 років за сексуальні домагання
54-річний чоловік визнав себе винним у численних випадках сексуального насильства щодо дівчат та молодих жінок, включаючи олімпійських спортсменів, передає BBC.
В його справі було допитано близько 160 жінок. Вони розповіли вражаюче схожі історії - колишній лікар замість того, щоб лікувати дівчат та жінок, ґвалтував їх та позбавляв невинності. Деякі з них були настільки юними, що тільки через роки усвідомили, що стали жертвами сексуального насилля.
Суддя Росемері Акваліна, оголошуючи вирок, заявила, що лікар-педофіл "проведе решту свого життя у темряві".
"Ви не заслуговуєте на те, щоб знову вийти з в'язниці… Я б не довірила вам своїх собак… Я підписала ваш вирок на смерть", - сказала вона.
Ларрі Нассар раніше був засуджений до 60 років за дитячу порнографію. Через 40 років він зможе просити про дострокове звільнення.
Нагадаємо, що в офісах Організації Об'єднаних Націй по всьому світу процвітають сексуальні домагання і насильство, їх випадки частіше за все замовчуються.
Нагадаємо, глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.
Відомий австрійський політик Петер Пілц оголосив про те, що залишає посаду голови новоствореної ним партії через звинувачення в сексуальних домаганнях.
Netflix оголосив про переривання співпраці з актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують у домаганнях.
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