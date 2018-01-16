Екс-менеджери ПриватБанку вивели з банку понад 5,5 млрд доларів, - НБУ
"Результати незалежного розслідування компанії Kroll підтвердили, що ПАТ Приватбанк було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків в розмірі щонайменше 5.5 мільярдів доларів США. Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України", - повідомляє Національний банк України з посиланням на найняту їм для аудиту компанію Kroll.
В Нацбанку повідомили, що кредити, які видавав ПриватБанк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу екс-акціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном.
До націоналізації у грудні 2016 року 75% корпоративного кредитного портфелю було видано 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в $5,5 млрд.
Детективи дійшли висновку, що протягом декількох хвилин після отримання кредиту, кошти відразу перераховувалися на користь декількох осіб.
"Обсяг операцій та швидкість їх проведення (упродовж кількох хвилин між операціями), відсутність обґрунтованого економічного зв'язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV), свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів(зацікавлених осіб - ред.)", — говориться в повідомленні Нацбанку.
Всі ці схеми генерувала і реалізовувала окрема структура всередині самого ПриватБанку.
"Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів за сотнями кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб", — до такого висновку дійшли детективи. В цій структурі працювали «сотні працівників ПриватБанку.
Національний банк планує передати отримані результати дослідження в правоохоронні органи.
Як повідомлялось, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.
"ПриватБанк" перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року, коли попередні власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - довели його до неплатоспроможності.
НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, досконалої менеджментом і власниками істотної участі банку (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України ), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі понад 100 млрд гривень. Справа стосується незаконного надання кредитів попередніми власниками і топ-менеджерами фінустанови.
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