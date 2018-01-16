Екс-менеджери ПриватБанку вивели з банку понад 5,5 млрд доларів, - НБУ

ПриватБанк до націоналізації наприкінці 2016 року був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків у розмірі щонайменше 5.5 мільярдів доларів.

"Результати незалежного розслідування компанії Kroll підтвердили, що ПАТ Приватбанк було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків в розмірі щонайменше 5.5 мільярдів доларів США. Про це йдеться в результатах розслідування, представлених Національному банку України", - повідомляє Національний банк України з посиланням на найняту їм для аудиту компанію Kroll.

В Нацбанку повідомили, що кредити, які видавав ПриватБанк юридичним особам, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу екс-акціонерів та груп пов’язаних з ними осіб в Україні та за кордоном.

До націоналізації у грудні 2016 року 75% корпоративного кредитного портфелю було видано 36 позичальникам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в $5,5 млрд.

Детективи дійшли висновку, що протягом декількох хвилин після отримання кредиту, кошти відразу перераховувалися на користь декількох осіб.

"Обсяг операцій та швидкість їх проведення (упродовж кількох хвилин між операціями), відсутність обґрунтованого економічного зв'язку між особою, що погашає кредит, та початковим позичальником, а також широке використання офшорних компаній спеціального призначення (SPV), свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів(зацікавлених осіб - ред.)", — говориться в повідомленні Нацбанку.

Всі ці схеми генерувала і реалізовувала окрема структура всередині самого ПриватБанку.

"Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів за сотнями кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов'язаних з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб", — до такого висновку дійшли детективи. В цій структурі працювали «сотні працівників ПриватБанку.

Національний банк планує передати отримані результати дослідження в правоохоронні органи.

Як повідомлялось, Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.