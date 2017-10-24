Екс-мер Львова з дружиною потрапили у ДТП
Аварія сталася 24 жовтня приблизно о 17:00 на вул. Мельника у Львові. Про це повідомляє ZAXID.NET.
За словами самого Буняка, за кермом автомобіля Citroen C4 у момент зіткнення була його дружина. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
"Ми спокійно їхали вулицею, коли нас вдарив інший автомобіль, який на значній швидкості перелаштовувався з іншої смуги. На щастя, ніхто не постраждав. Водій іншого автомобіля залишився на місці ДТП, викликали поліцію", - розповів Буняк.
Патрульна поліція Львова наразі з'ясовує обставини цієї ДТП.
Як повідомлялося, Любомир Буняк був міським головою Львова у 2002-2005 роках. Він був єдиним мером Львова, якого достроково відправили у відставку.
Нагадаємо, напередодні у Стрийському районі Львівської області сталася аварія, внаслідок якої загинула жінка та її 10-річна донька.
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