Екс-мер Нью-Йорка відповідатиме за кібербезпеку в адміністрації Трампа

Посада була запропонована Джуліані оскільки "у нього була довга і успішна кар'єра в правоохоронних органах"

Команда обраного президента США Дональда Трампа вирішила доручити питання кібербезпеки в новій адміністрації Білого дому колишньому меру Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

"Обраний президент Трамп радий оголосити про те, що колишній мер Руді Джуліані, як надійний друг, поділиться своїми знаннями та досвідом у сфері, що стосується комп'ютерної безпеки приватного сектора, а також у сфері нових розробок", - заявили у перехідній команді Трампа, пише "Інтерфакс-Україна".

Там пояснили, що дана посада була запропонована Джуліані оскільки "у нього була довга і успішна кар'єра в правоохоронних органах, і вже протягом 16 років його робота пов'язана з безпекою приватного сектора".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).