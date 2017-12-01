Екс-мер Нью-Йорка відповідатиме за кібербезпеку в адміністрації Трампа
"Обраний президент Трамп радий оголосити про те, що колишній мер Руді Джуліані, як надійний друг, поділиться своїми знаннями та досвідом у сфері, що стосується комп'ютерної безпеки приватного сектора, а також у сфері нових розробок", - заявили у перехідній команді Трампа, пише "Інтерфакс-Україна".
Там пояснили, що дана посада була запропонована Джуліані оскільки "у нього була довга і успішна кар'єра в правоохоронних органах, і вже протягом 16 років його робота пов'язана з безпекою приватного сектора".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).
Зокрема, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ).
Обговорюються плани скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії та збільшення числа людей, які працюють на ЦРУ в різних країнах.
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