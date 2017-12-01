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Екс-мер Нью-Йорка відповідатиме за кібербезпеку в адміністрації Трампа

Посада була запропонована Джуліані оскільки "у нього була довга і успішна кар'єра в правоохоронних органах"
Команда обраного президента США Дональда Трампа вирішила доручити питання кібербезпеки в новій адміністрації Білого дому колишньому меру Нью-Йорка Рудольф Джуліані.
Екс-мер Нью-Йорка відповідатиме за кібербезпеку в адміністрації Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Обраний президент Трамп радий оголосити про те, що колишній мер Руді Джуліані, як надійний друг, поділиться своїми знаннями та досвідом у сфері, що стосується комп'ютерної безпеки приватного сектора, а також у сфері нових розробок", - заявили у перехідній команді Трампа, пише "Інтерфакс-Україна".

Там пояснили, що дана посада була запропонована Джуліані оскільки "у нього була довга і успішна кар'єра в правоохоронних органах, і вже протягом 16 років його робота пов'язана з безпекою приватного сектора".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).

Зокрема, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Обговорюються плани скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії та збільшення числа людей, які працюють на ЦРУ в різних країнах.

 

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