Екс-мера Слов'янська Нелю Штепу відпустили під домашній арешт

Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід для екс-мера Слов'янська Нелі Штепи з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Про це заявила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, інформує сайт "Карачун". Рішення ухвалювали судді: Віктор Вікторов, Віталій Бондаренко, Олександра Гринчук.

Дубовик уточнила, що обвинувачена повинна постійно перебувати за місцем проживання у Слов'янську Донецької області і носити електронний браслет стеження.

За її словами, прокуратура наполягала на продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає інших видів запобіжного заходу для підозрюваних за ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави).

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

У травні минулого року депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.