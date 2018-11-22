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Екс-мера Слов'янська Штепу госпіталізували з інсультом

Засідання у її кримінальній справі перенесено на два місяці
Екс-мера Слов'янська Нелю Штепу госпіталізували з інсультом.
Екс-мера Слов Неля Штепа. Фото: kvedomosti.com

Засідання Орджонікідзевського районного суду, призначене на сьогодні, перенесли, повідомив один з адвокатів Штепи, Олександр Тананакін, інформує Kharkiv Today.

"Так, це інсульт. Підзахисна перебуває на амбулаторному лікуванні в Слов'янську. Її стан медики оцінюють як стабільно важкий", - повідомив Тананакін.

Інформацію про госпіталізацію Штепи підтвердила прес-секретар харківської прокуратури Віта Дубовик. Вона повідомила, що адвокати надали "документи медичного характеру".

Наступне засідання суду призначили на 24 січня 2019 року.

Нагадаємо, що колишній мер Слов'янська Неля Штепа була заарештована 13 липня 2014 року – відразу після звільнення міста від російських окупантів. Дії екс-мера Слов'янська прокуратура кваліфікувала за ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність держави). Максимальне покарання за цією статтею - довічне ув'язнення. Протягом трьох років вона перебувала в СІЗО, звідки її випустили у вересні 2017 року.

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22 11 2018 15:46
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