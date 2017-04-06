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Екс-мера Стаханова, який організовував сепаратистський "референдум" виправдали

На даний момент під вартою залишаються тільки Неля Штепа зі Слов'янська і Володимир Слєпцов з Дзержинська
Суд виправдав екс-мера Стаханова, Луганської області, Юрія Борисова, заарештованого в 2014 році за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Екс-мера Стаханова, який організовував сепаратистський "референдум" виправдали Юрій Борисов. Фото: stakhanov.org.ua

"Незважаючи на наявні докази, документи та відео - скатали черговий договірняк", - повідомив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що Борисов був одним з трьох мерів, заарештованих за сепаратизм. На даний момент під вартою залишаються тільки Неля Штепа зі Слов'янська і Володимир Слєпцов з Дзержинська (Торецька).

"Решта мерів, які проводили референдум, взагалі не мають проблем із законом і продовжують займати свої посади. Виходить, що антиконституційний референдум провели, тисячі людей загинули, але ніхто не винен", - написав Казанський.

Як відомо, затриманого мера міста Стаханів Юрія Борисова звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Правоохоронці встановили, що мер Стаханова співпрацював з представниками колишньої влади, а також деякими діючими депутатами від "Партії регіонів".

За їхньої підтримки Борисов організував і забезпечив проведення в Стаханові незаконного референдуму 11 травня щодо відокремлення Луганської області від України.

Раніше зазначалося, що Борисов співпрацює зі слідством з питань організації проведення та фінансування референдуму щодо створення "Луганської народної республіки".

Нагадаємо, 1 червня суд у Луганській області виправдав жителя селища Золоте-3 Сергія Баранова, який 2014 року був "міністром" терористичної організації "ЛНР" і керував шахтами на захопленій бойовиками території.

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