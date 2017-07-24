Екс-меру Слов'янська Штепі продовжили арешт

Наступне судове засідання по її справі призначене на 9 серпня цього року

Суд Харкова залишив колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу під вартою до 21 вересня, без можливості внесення застави.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, під час засідання Ленінського районного суду Харкова. Суд продовжив колишньому меру Слов'янська Нелі Штепі міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 вересня 2017 року. Про це повідомив прес-центр прокуратури Харківської області.

Наступне судове засідання по її справі призначене на 9 серпня цього року.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

У травні минулого року депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.