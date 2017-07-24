Екс-меру Слов'янська Штепі продовжили арешт
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, під час засідання Ленінського районного суду Харкова. Суд продовжив колишньому меру Слов'янська Нелі Штепі міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 вересня 2017 року. Про це повідомив прес-центр прокуратури Харківської області.
Наступне судове засідання по її справі призначене на 9 серпня цього року.
Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.
14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.
У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.
У травні минулого року депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.
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