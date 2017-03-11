Екс-міліціонер вимагає з патрульного мільйон гривень за зламаний мізинець

Міський суд Івано-Франківська почав розглядати справу патрульного Леоніда Гончарука, якого колишній міліціонер Михайло Ільницький звинуватив у перевищенні службових повноважень.

Сьогодні відбулося підготовче засідання в цій справі.

Адвокат Гончарука просив суд повернути в прокуратуру обвинувальний акт, оскільки він не відповідає вимогам КПК. Захисник вважає, що виклад обвинувального акта є "заплутаним, неконкретизованим і туманним". Гончарук підтримав клопотання свого адвоката. Прокурор Олег Рудий просив суд відмовити в задоволенні клопотання, - повідомляє місцеве видання "Курс".

Представники потерпілого Ільницького долучили до матеріалів справи цивільний позов. Як сказано в позовній заяві, Ільницький вимагає від патрульного 1 млн гривень морального збитку і 33 тис. гривень матеріального.

Нагадаємо, в Івано-Франківську патрульний поліцейський зупинив водія за п'яне водіння, а за це патрульного відсторонили від служби.

Водій не мав при собі ні посвідчення водія, ні страховки, а також відмовився пройти перевірку на алкоголь. За свідченням патрульних, автомобілем керував екс-міліціонер, полковник Михайло Ільницький. Суд визнав його винним за ст. 130 і 185 КУпАП (керування автомобілем у нетверезому стані і злісна непокора поліції).

Ільницький оскаржив рішення міського суду в апеляційному, який скасував постанову першої інстанції. Ільницький також поскаржився на патрульного Гончарука, який під час затримання зламав йому мізинець.