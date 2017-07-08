Екс-міліціонера, який продавав "ДНРівцям" базу даних ДАІ затримали у Маріуполі

Чоловік надавав доступ до даних про власників автомобілів, заарештовані та розшукувані транспортні засоби

У Маріуполі працівники Служби безпеки України затримали колишнього міліціонера, який продавав бойовикам так званої "ДНР" базу даних ДАІ.

Екс-міліціонер надавав доступ до даних про власників автомобілів, заарештовані та розшукувані транспортні засоби.

"Правоохоронці встановили, що чоловік на початку російської агресії на Донбасі звільнився з органів внутрішніх справ України. Працівник автоінспекції привласнив майже 450 е-ключів, які перебували у нього на зберіганні", - наголошується в повідомленні прес-центру Служби безпеки.

За попередніми підрахунками правоохоронців, вартість пристроїв у той час перевищувала 400 тис. гривень.

Силовики задокументували, що екс-міліціонер, перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку, через інтернет підшукував клієнтів для покупки е-ключів. На території, підконтрольній Україні, він реалізовував товар через знайомих у Маріуполі.

"Оперативники СБ України затримали зловмисника, згідно до ст. 208 Кримінально-Процесуального кодексу України, коли він особисто приїхав до Маріуполя для продажу замовникам двадцяти е-ключів", - розповіли в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 серпня співробітники Служби безпеки в районі АТО припинили діяльність інформаторської мережі бойовиків "ДНР".