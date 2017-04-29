CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолишній міністр аграрної політики та продовольства в уряді Арсенія Яценюка "свободівець" Ігор Швайка потрапив у ДТП на шляху з Конотопа до Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-міністр агрополітики Швайка потрапив у ДТП, – ФОТО
Аварія сталася вчора, коли Швайка їхав від мера Конотопа Артема Семеніхіна до Києва
Фото: facebook.com/ihor.shvayka
Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, пригода трапилась вчора, коли він їхав від мера Конотопа Артема Семеніхіна до Києва.
"Хотів би сьогодні, перед неділею святою, сказати слова подяки. Подякувати Господу Богу нашому за те, що зберіг моє життя", – написав Швайка.
Про те, як саме трапилась ДТП, Швайка не повідомив.
Фото: facebook.com/ihor.shvayka
Фото: facebook.com/ihor.shvayka
Фото: facebook.com/ihor.shvayka
Фото: facebook.com/ihor.shvayka
Нагадаємо, мер міста Дергачі Харківської області Олександр Лисицький загинув під колесами вантажівки.
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