Екс-міністр агрополітики Швайка потрапив у ДТП, – ФОТО

Аварія сталася вчора, коли Швайка їхав від мера Конотопа Артема Семеніхіна до Києва

Колишній міністр аграрної політики та продовольства в уряді Арсенія Яценюка "свободівець" Ігор Швайка потрапив у ДТП на шляху з Конотопа до Києва.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, пригода трапилась вчора, коли він їхав від мера Конотопа Артема Семеніхіна до Києва.

"Хотів би сьогодні, перед неділею святою, сказати слова подяки. Подякувати Господу Богу нашому за те, що зберіг моє життя", – написав Швайка.

Про те, як саме трапилась ДТП, Швайка не повідомив.



Фото: facebook.com/ihor.shvayka



Фото: facebook.com/ihor.shvayka



Фото: facebook.com/ihor.shvayka



Фото: facebook.com/ihor.shvayka

Нагадаємо, мер міста Дергачі Харківської області Олександр Лисицький загинув під колесами вантажівки.