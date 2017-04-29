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Екс-міністр агрополітики Швайка потрапив у ДТП, – ФОТО

Аварія сталася вчора, коли Швайка їхав від мера Конотопа Артема Семеніхіна до Києва
Колишній міністр аграрної політики та продовольства в уряді Арсенія Яценюка "свободівець" Ігор Швайка потрапив у ДТП на шляху з Конотопа до Києва.
Екс-міністр агрополітики Швайка потрапив у ДТП, – ФОТО Фото: facebook.com/ihor.shvayka

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, пригода трапилась вчора, коли він їхав від мера Конотопа Артема Семеніхіна до Києва.

"Хотів би сьогодні, перед неділею святою, сказати слова подяки. Подякувати Господу Богу нашому за те, що зберіг моє життя", – написав Швайка.

Про те, як саме трапилась ДТП, Швайка не повідомив.


Фото: facebook.com/ihor.shvayka


Фото: facebook.com/ihor.shvayka


Фото: facebook.com/ihor.shvayka


Фото: facebook.com/ihor.shvayka

Нагадаємо, мер міста Дергачі Харківської області Олександр Лисицький загинув під колесами вантажівки.

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29 04 2017 22:20
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