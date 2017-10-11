Екс-міністр культури Франції Одре Азуле очолила ЮНЕСКО
За її кандидатуру на генеральній конференції проголосував 131 член організації, проти - 19. Про це повідомляє DW.
У жовтні Азуле вже завоювала більшість голосів членів виконавчої ради організації. Азуле народилася 1972 року в Парижі в родині марокканських євреїв. Вона працювала міністеркою культури при президенті Франсуа Олланді у двох урядах (2016-2017) і домоглася розширення бюджету її відомства після тривалих років скорочення витрат на культуру.
Нагадаємо, що ЮНЕСКО переживає непрості часи після того, як 12 жовтня про свій вихід з організації заявили США та Ізраїль. Країни зробили це на знак протесту проти надання членства в організації Палестині як окремій державі. Офіційний Берлін після виходу з організації США та Ізраїлю наголошував, що новий керівник ЮНЕСКО повинен буде взяти на себе відповідальність за реформування організації та недопущення використання її суто з політичною метою.
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