Екс-міністр внутрішніх справ Захарченко підозрюється у відмиванні 10 млрд грн, - ГПУ

ГПУ подала клопотання до суду про дозвіл їй доступу до документів, які знаходяться в Національному банку щодо "Смартбанка"

Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та його найближче оточення підозрюються у відмиванні 10 млрд гривень через "Смартбанк".

Генпрокуратура подала клопотання до суду про дозвіл їй доступу до документів, які знаходяться в Національному банку щодо "Смартбанка", йдеться в судових матеріалах, інформують "Українські Новини".

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів стало відомо, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення з ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.

Генпрокуратура вказує, що у слідства є достатньо підстав вважати, що публічне акціонерне товариство "Смартбанк" було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням та здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконній конвертації безготівкових коштів у готівку на суму 10 млрд 345 млн 553 тис. 215 гривень (близько 98% всіх операцій банківської установи з видачі готівки), а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів та майна, отриманого Захарченко і його оточенням злочинним шляхом, фактичне та юридичне забезпечення чого здійснювалося за сприяння екс-міністра.

Суд дозволив ГПУ вилучити в НБУ низку документів, що стосуються "Смартбанка", необхідних для розслідування кримінального виробництва.

Нагадаємо, в червні 2017 року ГПУ оголосила про нові підозри Януковичу, Захарченку, Якименку і низці інших екс-чиновників у "справах Майдану" 2014 року. Їх підозрюють у незаконному перешкоджанні організації і проведення мітингів, походів і демонстрацій, організації перевищення співробітниками правоохоронних органів влади та своїх службових повноважень, умисного вбивства двох і більше осіб, закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, а також в організації терористичного акту.