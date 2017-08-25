Екс-міністра торгівлі Таїланду засудили до 42 років в'язниці через рис Екс-міністра визнали винним у фальсифікації урядових договорів між Таїландом і КНР щодо експорту рису

У Таїланді екс-міністра торгівлі Буонсонга Терияпирома через фальсифікацію угод із рисом засудили до 42 років позбавлення волі.

Фото: reuters.com

Такий вирок виніс суд Бангкока, повідомляє Reuters. Екс-міністра визнали винним у фальсифікації урядових договорів між Таїландом і КНР щодо експорту рису. Згідно з висновками експертів, угоди, підписані Буонсонгом, завдали великих фінансових збитків державі. Зокрема, партії рису, які мали експортувати до Китаю, насправді продали на місцевому ринку. Нагадаємо, колишня голова уряду Таїланду Їнглак Чинават не з'явилася на судове засідання, на якому їй мали винести вирок.

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