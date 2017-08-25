CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Таїланді екс-міністра торгівлі Буонсонга Терияпирома через фальсифікацію угод із рисом засудили до 42 років позбавлення волі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-міністра торгівлі Таїланду засудили до 42 років в'язниці через рис
Екс-міністра визнали винним у фальсифікації урядових договорів між Таїландом і КНР щодо експорту рису
Фото: reuters.com
Такий вирок виніс суд Бангкока, повідомляє Reuters.
Екс-міністра визнали винним у фальсифікації урядових договорів між Таїландом і КНР щодо експорту рису.
Згідно з висновками експертів, угоди, підписані Буонсонгом, завдали великих фінансових збитків державі. Зокрема, партії рису, які мали експортувати до Китаю, насправді продали на місцевому ринку.
Нагадаємо, колишня голова уряду Таїланду Їнглак Чинават не з'явилася на судове засідання, на якому їй мали винести вирок.
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