Екс-начальник Миколаївського порту посприяв незаконному вилученню земельної ділянки площею 15 500 кв м

Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику Миколаївського морського порту у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Досудове розслідування встановило, що колишній начальник ДП "Миколаївський морський торговельний порт" Василь Капацина у 2006 році з метою одержання неправомірної вигоди для себе та представника приватного підприємства, надав недостовірні відомості до Міністерства транспорту та зв’язку про походження земельної ділянки, інформує ГПУ.

Зазначається, що Капацина посприяв комерційній структурі у незаконному та безоплатному вилученні земельної ділянки порту площею 15 500 кв м, створеної за рахунок державного порту, вартість будівництва якої становить понад 2,6 млн грн, чим спричинив державі тяжкі наслідки.

Наразі вирішується питання про обрання судом підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ГПУ нагадують, що за скоєні кримінальні правопорушення колишньому начальнику порту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

Нагадаємо, що прокуратура розслідує факт зловживання службовим становищем завідувача КМКП "Профдезінфекція №1" (Кременчук, Полтавська область) при передачі в оренду приміщення ТОВ "Фірма "Профдезінфекція № 1" без погодження з засновниками та по заниженій ціні.