Екс-начальник податкової служби визнав вину і заплатив 130 млн в казну
У 2016 році під час розслідування кримінальних правопорушень, ГПУ відшкодувало державі 560 млн гривень, - розповів генпрокурор Юрій Луценко під час прес-конференції у середу, інформує "Українська Правда".
"Нарешті почали використовувати інститут угоди до підозрюваних високопосадовців. Ми маємо десятки угод із високопосадовцями по резонансних справах, які визнають себе членами організованого злочинного угруповання на чолі з Януковичем", - розповів він.
"Вони визнають себе винними, засуджуються судом після компенсації повністю або часткового нанесенних державі збитків", - додав він.
Зазначимо, Головна військова прокуратура описала та арештувала майно підозрюваного колишнього першого заступника Голови Державної податкової служби — начальника податкової міліції Андрія Головача та членів його родини.
Нагадаємо, у серпні правоохоронці заарештували колишнього першого заступника голови Державної податкової служби (зараз Державна фіскальна служба) генерал-полковника Андрія Головача. Суд призначив заставу в розмірі 200 млн грн.
Також було затримано ще 4 чиновників податкових органів часів Клименко. У ГПУ повідомили, що вони підозрюються в незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, які перебували під контролем Януковича, Азарова і Клименко, на суму 3 млрд 166 млн 90 тис. грн. Очікується, що 10 серпня буде розглянуто клопотання про їх арешт.
Згодом у Головача знайшли телефон із номером ватажка бойовиків Ігоря Плотницького.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану