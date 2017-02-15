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Екс-начальник податкової служби визнав вину і заплатив 130 млн в казну

Податківець часів Януковича співпрацював зі слідством
Податківець часів екс-президента Віктора Януковича Андрій Головач пішов на угоду зі слідством і заплатив в казначейство 130 мільйонів гривень.
Екс-начальник податкової служби визнав вину і заплатив 130 млн в казну Андрій Головач. Фото: gov.ua

У 2016 році під час розслідування кримінальних правопорушень, ГПУ відшкодувало державі 560 млн гривень, - розповів генпрокурор Юрій Луценко під час прес-конференції у середу, інформує "Українська Правда".

"Нарешті почали використовувати інститут угоди до підозрюваних високопосадовців. Ми маємо десятки угод із високопосадовцями по резонансних справах, які визнають себе членами організованого злочинного угруповання на чолі з Януковичем", - розповів він.

"Вони визнають себе винними, засуджуються судом після компенсації повністю або часткового нанесенних державі збитків", - додав він.

Зазначимо, Головна військова прокуратура описала та арештувала майно підозрюваного колишнього першого заступника Голови Державної податкової служби — начальника податкової міліції Андрія Головача та членів його родини.

Нагадаємо, у серпні правоохоронці заарештували колишнього першого заступника голови Державної податкової служби (зараз Державна фіскальна служба) генерал-полковника Андрія Головача. Суд призначив заставу в розмірі 200 млн грн.

Також було затримано ще 4 чиновників податкових органів часів Клименко. У ГПУ повідомили, що вони підозрюються в незаконному відшкодуванні ПДВ підприємствам з ознаками фіктивності, які перебували під контролем Януковича, Азарова і Клименко, на суму 3 млрд 166 млн 90 тис. грн. Очікується, що 10 серпня буде розглянуто клопотання про їх арешт.

Згодом у Головача знайшли телефон із номером ватажка бойовиків Ігоря Плотницького.

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