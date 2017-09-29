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Екс-охоронець Яроша перебуває в російському СІЗО

Мати заявляє, що він зник
Колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков, який зник місяць тому, перебуває в російському СІЗО, проте він законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня.
Екс-охоронець Яроша перебуває в російському СІЗО Фото:pravda.com.ua

26 вересня, пізно ввечері на домашню адресу надійшов відкритий лист від Слідчого комітету ФСБ РФ у Брянській області, де було сказано, що Олександр Шумков перебуває в брянському СІЗО.

"В листі було сказано, що він був затриманий працівниками ФСБ ще 6 вересня о 15 годині дня за підозрою в "скоєнні злочину" за  ч.2 ст. 282 КК РФ – участь в екстремістських організаціях", - повідомила мати зниклого чоловіка Лариса Шумкова, інформує "Українська правда"

Мати Олександра  Шумкова не вірить, що її син міг самостійно поїхати до Росії.

"Я не вірю, що мій син міг добровільно поїхати до Росії. Адже він з 16 років був активним учасником правого руху. Враховуючи його біографію, він розумів, що на нього чекає в РФ", - сказала Лариса Шумкова.

За її словами, син зник ще наприкінці серпня - "просто не повернувся з роботи". Жінка впевнена, що нікуди їхати він не збирався.

Власні джерела в прикордонній службі повідомили "Українській правді", що в них є інформація про те, що 23 серпня він нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.

Фото:pravda.com.ua

Лариса Шумкова зауважує, що інформацію про те, що її син нібито затриманий ФСБ РФ отримала ще на початку вересня від одного херсонського сепаратиста.

Вона тривалий час нікому не повідомляла про зникнення сина, оскільки точно не знала, де він може бути і боялась нашкодити. Тому, разом із друзями сина із правого руху намагались з’ясувати про нього інформацію.

Жінка надала "Українській правді" фото-копію листа, але поганої якості. На прохання сфотографувати краще, сказала, що  поки не має такої можливості ні у неї, ні у знайомих.

Фото:pravda.com.ua

Як розповів "Українській правді" речник ГО "ДІЯ" Андрій "Богема" Шараскін, Шумков дійсно був охоронцем Яроша. "Ми проводимо власне розслідування", - сказав він.

Шумкова звернулася до СБУ,  консульського відділу МЗС України та до уповноваженої з прав людини Валерії Лутковської з відповідними листами.

"В СБУ мені сказали, що це не їхня справа, а в МЗС повідомили, що дуже добре, що є лист – оскільки Росія не часто повідомляє про українських полонених. Пообіцяли спробувати дізнатися, що з ним і чи справді він там", - сказала мати.

Наразі Шумкова, та херсонські активісти намагаються підключити всі свої зв’язки, аби зрозуміти, яким чином Олександр Шумков міг потрапити до Росії, де і був затриманий і чи справді він знаходиться там.

За статтею, за якою арештували Шумкова, в РФ передбачено покарання у вигляді штрафу від 300 до 600 неоподаткованих мінімумів за три роки заробітку, примусовими роботами на строк від одного до чотирьох років з обмеженням волі до одного року, або позбавленням волі на строк від двох до шести років.

В МЗС "Українській правді" пообіцяли розібратися і згодом повідомити інформацію стосовно зникнення та місцезнаходження Олександра Шумкова.

За даними активістів "Самооборони Херсонщини"  Олександр Шумков народився 1989 року. Під час революційних подій, 2014 та частину 2015 років, він входив до охорони Яроша.

Пізніше працював у Чорнобаївській військовій частині, з осені мало розпочатись його навчання задля підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня та подальшого просування по військовій службі.

Нагадаємо, 7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).

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29 09 2017 14:59
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