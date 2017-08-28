Експерт NYT, який закликає не давати зброї Україні входить в клуб Путіна - "Валдай"

Вчора видання The New York Times опублікувало колонку авторства Майкла Кофмана про перспективи України отримати летальну зброю від США. NYT називає Кофмана фахівцем з глобальних питань в центрі Вільсона і позаштатним співробітником Інституту сучасної війни (Modern War Institute).

У своїй статті експерт пише, що план адміністрації Дональда Трампа озброїти України - це серйозне політичне рішення, яке може мати далекосяжні стратегічні наслідки і викликає тривогу. США, таким чином, йдуть на непряму війну з Росією і у цій війні Вашингтон не готовий до перемоги, вважає Кофман.

Він пише також, що пропозиція відправити зброю в Україну - несвоєчасна, оскільки за останні два роки Україна "не втратила значної території", а Росія не зробила повномасштабного вторгнення.

Це вже другий матеріал NYT про Україну за останній час. В середині серпня видання опублікувало інформацію про нібито постачання з України в КНДР двигунів для ракет. Автори "ракетної" статті - Вільям Броуд і Девід Сангер - посилалися на старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана. На наступний день стало відомо, що дружина Еллемана, ймовірно, росіянка і що він виховує сина на ім'я Микита. А один з авторів, Девід Сангер, свого часу відповідав за публікацію матеріалів Wikileaks.

У Майкла Кофмана немає дружини-росіянки і випуску зливів Wikileaks в послужному списку. Зате у нього є своя сторінка на порталі Валдайського клубу. "Валдай" - це так званий дискусійний клуб, ініційований Кремлем, який збирається щорічно з 2004 року у Нижньому Новгороді. Крім кремлівської верхівки, яка збирається там регулярно, клуб відвідують такі актуальні сьогодні політики, як колишній італійський прем'єр Романо Проді і екс-глава французького уряду Домінік де Вільпен, інформує Liga.net.

На сторінці розміщена одна стаття Кофмана про війну в Сирії і участі країни-агресора в цій війні. У статті, датованій 15 грудня минулого року, немає ні слова про жорстокість, з якою РФ діє в цьому конфлікті і про альтернативну влучність російської авіації, яка бомбардує не так ІДІЛ, скільки сирійську опозицію. Зате там є, наприклад, така фраза: "... Росії не слід проводити концерт в Пальмірі в пропагандистських цілях, розуміючи, що в умовах війни ситуація різко змінюється, а розрекламовані успіхи можуть поставити в досить незручне становище".

До речі, в статті для NYT Кофман порівнює надання Україні летального зброї з озброєнням сирійської опозиції. У випадку з Сирією - план був непродуманим і закінчився поразкою опозиції, коли Росія розпочала війну в 2015 році і підтримала режим Башара Асада, пише він.

Поверхневий пошук в Google дає і інші цікаві публікації Майкла Кофмана, причому деякі з них вже видалені. Зате не видалені обговорення матеріалів, що дає можливість "Гуглу" про них нагадати. В одній з них Кофман стверджує, що "кількість російських танків в Україні дуже завищена".

Є й інші. У 2015 році Кофман дав інтерв'ю виданню "Новое время", де висловив упевненість в тому, що Україна не виграє війну з РФ. І сказав наступне: "Реальна проблема в Україні в тому, що ніхто - ні Порошенко, ні Яценюк - не хочуть підписувати цей договір про компроміс з Росією. Вони не хочуть усвідомлювати, що сталося, і дати якийсь політичний статус цим ополченцям. Вони дуже бояться народу, третього Майдану".

Виданню "Корреспондент" в тому ж 2015 році Кофман повідомив, що Україні не варто витрачати гроші на модернізацію своїх ВПС і ВМФ. "... То чи не краще спрямувати гроші на боєздатні одиниці? Ви повинні фінансувати тільки реальних солдатів і значно знизити кількість вищого командного складу, який існує в армії без певної мети", - заявляє фахівець з глобальних питань. Самою пуюлікаціі на сайті "Корреспондента" вже немає, але збереглися передруки із зазначенням видання.

У 2016 році колонка Кофмана з дидактичним заголовком "Як треба стримувати Росію" вийшла на російській Ленте.ру. У ній автор пише наступне: "... всі сценарії російського вторгнення в Прибалтику мають один недолік: ні в одному з них не пояснюється, навіщо це взагалі знадобилося б російським". Справді - вторгнення в Грузію і Україну по-великому рахунку нічого не дали Росії. Крім нових територій.

Якщо ж почати пошук в англомовному сегменті "Гугла", вже на другій сторінці спливає ось цей коментар: "США зацікавлені в тому, щоб відокремити Україну (питання конфлікту - ред.) Від інших своїх двосторонніх інтересів або точок взаємодії з Росією". У замітці Кофмана мова йде про ядерну угоду з Іраном, причому він уже в першому реченні пише про користь, яку Штатам принесла Росія в цій ситуації.

Також зустрічається стаття на порталі центру Вільсона, в якій Кофман завуальовано заперечує, що Росія взагалі відповідальна за розв'язання військового конфлікту в Україні: "..." гібридна війна "- це скоріше ярлик, який Захід навішує на дії Росії в Україні в спробі пояснити лавиноподібний криза безпеки, в якому всі сторони, крім Росії, позбулися балансу ".

Таким чином, про безглуздість надання військової допомоги Україні і про згубність зміцнення і реформування армії самій Україні Кофман каже не припиняючи з 2014 року. Досить ймовірно, що чергова публікація в NYT - частина інформаційної кампанії проти України, яка, насправді, ніколи не припинялася, в тому числі з використанням західних майданчиків, роблять висновки у матеріалі Liga.net.