Експертні місії на українські АЕС відправить МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в найближчі тижні направить експертні місії з фізичної та ядерної безпеки на три підконтрольні уряду України діючі атомні електростанції, а також на Чорнобильську АЕС.

Про це повідомив у понеділок генеральний директор Агентства Рафаель Маріано Гроссі на сайті МАГАТЕ.

"З початку війни в Україні МАГАТЕ робить все можливе, щоб запобігти ядерній аварії з потенційно серйозними наслідками для здоров'я населення та довкілля. Ми надавали обладнання для ядерної та фізичної ядерної безпеки, проводили неупереджені оцінки ситуації, надавали технічну експертизу та консультації. Ми виконуємо цю важливу роботу у тісній співпраці з українською владою та на її прохання", – заявив Гроссі.

За його словами, Агентство оперативно відреагувало на запит України щодо відправки експертних місій на українські АЕС і наразі вже готове до їхнього розгортання найближчим часом.

"У той час, коли світ прикутий до нестабільної ситуації з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції, ми не повинні забувати про інші ядерні об'єкти, розташовані в країні, яка перебуває у стані війни", – сказав очільник МАГАТЕ.

Групи експертів будуть направлені на діючі Южно-Українську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Також окрема місія, вже третя за рахунком з 24 лютого, прибуде на ЧАЕС.

Зі слів гендиректора МАГАТЕ, спочатку кожна місія триватиме близько тижня, однак за ними можуть слідувати інші, якщо буде потреба.