Експерти ООН встановили причетність КНДР до використання хімічної зброї в Сирії
"Можливі компоненти хімічної зброї були частиною, щонайменше, 40 раніше не зареєстрованих вантажів Північною Кореєю в Сирії в період між 2012 і 2017 роками", - повідомляє The New York Times.
Над доповіддю ООН працювали вісім експертів, які є представниками різних країн, та мають спеціальний досвід у таких сферах, як зброя масового ураження, морський транспорт та митний контроль.
Поставки з КНДР включали спеціальні кислотостійкі плитки, клапани й термометри. Також в Сирії були помічені фахівці з ракетобудування з Північної Кореї, які працювали на виробництві з виготовлення хімічної зброї та засобів доставки.
У доповіді підкреслюється потенційна небезпека такої торгівлі між Сирією та Північною Кореєю, яка може дозволити Сирії зберегти свою хімічну зброю, а також надати Північній Кореї грошові кошти для своїх ядерних і ракетних програм.
Остаточно дані ще не підтвердили. Якщо військове співробітництво КНДР і Сирії підтвердиться, то це вказує на серйозні недоліки в міжнародних зусиллях з ізоляції обох країн, наголошується в доповіді.
Рада безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно ухвалила рішення посилити санкції проти Північної Кореї через проведені нею ракетні та ядерні випробування. КНДР же не бажає скасовувати ракетні і ядерні випробування, пояснюючи їх необхідністю самозахисту. У середині грудня Південна Корея, Японія та Сполучені Штати Америки провели спільні навчання з відстеження ракет, запущених з території КНДР.
Нагадаємо, що в Сирії з 2011 року триває громадянська війна — багатогранний, багаторівневий збройний конфлікт, що почався як локальне громадянське протистояння і поступово переріс у повстання проти режиму Башара Асада. З плином часу у нього виявилися втягнуті не тільки основні держави регіону, але і міжнародні організації, військово-політичні угруповання і світові держави. Військові дії в ході конфлікту відрізняються крайньою жорстокістю і масовими стражданнями мирного населення. Кількість жертв війни, за даними ООН, становить від 300 до 500 тисяч чоловік. Крім того, мільйони жителів країни стали біженцями.
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