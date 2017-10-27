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Експерти ООН визнали Асада відповідальним за хіматаку в Хан-Шейхуані

Комісія виключила можливість покладення провини за цей напад самих повстанців
Експерти ООН визнали режим президента Сирії Башара Асада винним у хімічній атаці на місто Хан-Шейхуан 4 квітня 2017 року.
Експерти ООН визнали Асада відповідальним за хіматаку в Хан-Шейхуані Фото:dw.com

За даними розслідування, той удар по місту в контрольованій повстанцями частині провінції Ідліб здійснив бойовий літак урядових військ, який скинув боєприпаси з отруйним газом зарином.

Голова комісії Паулу Піньєйру виключив можливість провини за цей напад самих повстанців, про яку стверджувала влада Асада.

Нагадаємо, на початку квітня місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, щоавіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

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27 10 2017 06:29
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