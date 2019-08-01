Експерти ОЗХЗ прибули до Сирії розслідувати хіматаки під Алеппо

Фахівці Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) прибули до Сирії для розслідування можливого застосування хімічної зброї в Алеппо в листопаді 2018 року.

За словами Депт Чоубей, 24 листопада 2018 року ОЗХЗ отримала інформацію про можливе застосування хімічної зброї в Алеппо і "почала стежити за ситуацією", повідомляє ТАСС.

У свою чергу гендиректор організації Фернандо Аріас "проінформував членів ОЗХЗ про можливий інцидент і закликав всі сторони, які володіють будь-якою інформацією з цього приводу, поділитися нею з Технічним секретаріатом".

"На початку грудня (2018 року) передова група була розміщена в Сирії для збору додаткової інформації. З цього моменту йдуть консультації з сирійською владою. Експерти Місії зі встановлення фактів застосування хімічної зброї в Сирії прибули в країну на початку січня", - доповіла Чоубей.

За її словами, фахівці ОЗХЗ "продовжать незалежно збирати і аналізувати інформацію і повідомлять про результати своєї роботи державам-учасникам Конвенції про заборону хімічної зброї".

Офіційний представник також запевнила, що "для забезпечення безпеки працівників ОЗХЗ приймаються всі необхідні заходи".

Раніше в ОЗХЗ відхилили пропозицію Росії позбавити організацію повноважень встановлювати винних у застосуванні хімічної зброї.

Додамо, що Росія готує провокацію на Донбасі з застосуванням хімічної зброї з метою звинуватити в цьому українські сили.