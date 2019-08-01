Експерти ОЗХЗ прибули до Сирії розслідувати хіматаки під Алеппо
За словами Депт Чоубей, 24 листопада 2018 року ОЗХЗ отримала інформацію про можливе застосування хімічної зброї в Алеппо і "почала стежити за ситуацією", повідомляє ТАСС.
У свою чергу гендиректор організації Фернандо Аріас "проінформував членів ОЗХЗ про можливий інцидент і закликав всі сторони, які володіють будь-якою інформацією з цього приводу, поділитися нею з Технічним секретаріатом".
"На початку грудня (2018 року) передова група була розміщена в Сирії для збору додаткової інформації. З цього моменту йдуть консультації з сирійською владою. Експерти Місії зі встановлення фактів застосування хімічної зброї в Сирії прибули в країну на початку січня", - доповіла Чоубей.
За її словами, фахівці ОЗХЗ "продовжать незалежно збирати і аналізувати інформацію і повідомлять про результати своєї роботи державам-учасникам Конвенції про заборону хімічної зброї".
Офіційний представник також запевнила, що "для забезпечення безпеки працівників ОЗХЗ приймаються всі необхідні заходи".
Раніше в ОЗХЗ відхилили пропозицію Росії позбавити організацію повноважень встановлювати винних у застосуванні хімічної зброї.
Додамо, що Росія готує провокацію на Донбасі з застосуванням хімічної зброї з метою звинуватити в цьому українські сили.
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