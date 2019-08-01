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Експерти ОЗХЗ прибули до Сирії розслідувати хіматаки під Алеппо

Для забезпечення безпеки працівників ОЗХЗ приймаються всі необхідні заходи
Фахівці Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) прибули до Сирії для розслідування можливого застосування хімічної зброї в Алеппо в листопаді 2018 року.
Експерти ОЗХЗ прибули до Сирії розслідувати хіматаки під Алеппо opcw

За словами Депт Чоубей, 24 листопада 2018 року ОЗХЗ отримала інформацію про можливе застосування хімічної зброї в Алеппо і "почала стежити за ситуацією", повідомляє ТАСС.

У свою чергу гендиректор організації Фернандо Аріас "проінформував членів ОЗХЗ про можливий інцидент і закликав всі сторони, які володіють будь-якою інформацією з цього приводу, поділитися нею з Технічним секретаріатом".

"На початку грудня (2018 року) передова група була розміщена в Сирії для збору додаткової інформації. З цього моменту йдуть консультації з сирійською владою. Експерти Місії зі встановлення фактів застосування хімічної зброї в Сирії прибули в країну на початку січня", - доповіла Чоубей.

За її словами, фахівці ОЗХЗ "продовжать незалежно збирати і аналізувати інформацію і повідомлять про результати своєї роботи державам-учасникам Конвенції про заборону хімічної зброї".

Офіційний представник також запевнила, що "для забезпечення безпеки працівників ОЗХЗ приймаються всі необхідні заходи".

Раніше в ОЗХЗ відхилили пропозицію Росії позбавити організацію повноважень встановлювати винних у застосуванні хімічної зброї.

Додамо, що Росія готує провокацію на Донбасі з застосуванням хімічної зброї з метою звинуватити в цьому українські сили.

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08 01 2019 23:59
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