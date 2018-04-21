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Експерти ОЗХЗ взяли зразки для аналізу в сирійській Думі

В ОЗХЗ не виключили іще одного візиту експертів у місто
Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) у суботу, 21 квітня, взяти зразки для аналізів у сирійському місті Дума з метою перевірки інформації про вчинення в місті 7 квітня хімічної атаки.
Експерти ОЗХЗ взяли зразки для аналізу в сирійській Думі Фото: gettyimages.com

Як повідомляється на сайті організації, місія відвідала сьогодні один із об'єктів у сирійській Думі, щоб зібрати зразки для аналізу.

Зібрані зразки відправлять до лабораторії в нідерландському місті Рейсвейк. Після цього – в інші лабораторії організації. На підставі результатів аналізу та інших зібраних матеріалів експерти створять звіт, який передадуть державам-учасницям Конвенції про хімічну зброю для розгляду.

Експерти ОЗХЗ прибули в Сирію ще тиждень тому, 14 квітня, однак не могли розпочати роботу в Думі через безпекову ситуацію. США та Великобританія звинувачували Москву та Дамаск у затягуванні початку роботи експертів та намаганні приховати сліди ймовірної хімічної атаки.

Нагадаємо, за інформацією гуманітарних організацій та опозиційних до режиму Асада сил, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з отруйними речовинами на  місто Дума. За їхніми даними, загинули десятки людей, сотні – звернулися до лікарень.

Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку і називають її "інсценуванням".

Натомість країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну атаку на сирійський уряд. Через це в ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що нібито пов'язані з розробкою хімічної зброї.

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21 04 2018 20:55
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