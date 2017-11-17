Експерти визначили причину пожежі в таборі Одеси

Причиною виникнення пожежі в одеському дитячому таборі Вікторія став включений побутовий кип'ятильник, який був залишений без нагляду.

Такими є висновки з дослідження технічної причини виникнення пожежі, які підписав начальник лабораторії ДСНС України в Одеській області, підполковник служби цивільного захисту Олексій Панкратов, передає Таймер.

"Експертиза визначила, що пожежа почалася в житловому приміщенні кімнати №4 на першому поверсі корпусу № 5 в тому місці, де стояла тумбочка. У цій кімнаті жила художній керівник танцювального ансамблю Адель Т. Єгорова", - йдеться в повідомленні.

У тексті дослідження зазначено, що Єгорова виходила зі своєї кімнати, а потім, вже повертаючись, побачила в альтанці біля будівлі вожатих і представника адміністрації Вікторії і приєдналася до них. Після розмов в альтанці вона, нарешті, пішла до себе і побачила вогонь у вікнах своєї кімнати.

"Простіше кажучи, причиною пожежі став забутий художнім керівником Аделі кип'ятильник. З чуток, Єгорова забула його, тому що поспішала на вечірню планерку керівництва табору, що і призвело до пожежі, у якій загинули три дівчинки", - пише видання, додаючи, що висновки експертів викладені на 29 сторінках.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло 16 вересня о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років.

Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.