Експертиза не виявила алкоголю в крові дівчини-водія, яка спричинила ДТП в Харкові
Суд узяв під варту винуватицю ДТП у Харкові. Наразі 20-річна дівчина перебуває в СІЗО, інформує "Громадське" з посиланням на прес-службу поліції Харкова.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Начальник управління поліції в Харківській області Олег Бех повідомив, що за останні 2 роки дівчина 6 разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення ПДД.
Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Внаслідок аварії п'ятеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.
Відео моменту ДТП в Харкові.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
Сьогодні суд арештував Олену Зайцеву.
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