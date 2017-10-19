Експертиза не виявила алкоголю в крові дівчини-водія, яка спричинила ДТП в Харкові

Дівчині загрожує десять років позбавлення волі

Експертиза не виявила слідів алкоголю у крові дівчини, яка була за кермом автомобіля і спричинила аварію напередодні ввечері у Харкові.

Суд узяв під варту винуватицю ДТП у Харкові. Наразі 20-річна дівчина перебуває в СІЗО, інформує "Громадське" з посиланням на прес-службу поліції Харкова.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Начальник управління поліції в Харківській області Олег Бех повідомив, що за останні 2 роки дівчина 6 разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення ПДД.

Нагадаємо, що у Харкові близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії п'ятеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Відео моменту ДТП в Харкові.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Сьогодні суд арештував Олену Зайцеву.