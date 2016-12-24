Експертиза підтвердила оригінальність підписів Охендовського в "амбарній книзі" ПР

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило результативну частину експертизи підписів голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського у "амбарній книзі" Партії регіонів.

Експертиза Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ встановила, що підписи та записи від імені Охендовського належать саме главі ЦВК, повідомляється на сайті бюро.

Проводилася ще одна експертиза в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Мін'юсту, зазначає при цьому НАБУ. Замість необхідних 10 днів вона тривала 3,5 місяці. У висновку не підтверджується і не виключається ймовірність того, що підписи та записи в "амбарній книзі" належать голові ЦВК.

Обґрунтованість підозри Охендовському НАБУ також аргументує виписками з банківських рахунків. За даними слідства, підозрюваний поповнював свій банківський рахунок у ті ж дні, коли ставив підписи в "амбарній книзі". Наприклад, згідно з одним із записів "амбарної книги", 27.09.2012 голова Центрвиборчкому отримав від помічника одного з народних депутатів Партії регіонів 4,7 тис. доларів, з яких поклав на власний банківський рахунок 4,5 тис. доларів.

Як зазначає НАБУ, заяви адвокатів Охендовського про те, що в повідомленні йому про підозру немає відомостей про особу, яка передавала кошти, не відповідають дійсності.

"Насправді, такі відомості існують і вказані в повідомленні про підозру", - сказано в повідомленні.

"Крім того, слід зазначити, що на сьогодні досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, якими підтверджено оригінальність "амбарної книги", переданої Віктором Трепаком до НАБУ. Про це свідчать висновки ряду інших почеркознавчих експертиз, які підтверджують оригінальність підписів ряду інших осіб, окрім вищезазначених, а також численні покази осіб, які особисто виконували записи та ставили підписи в "амбарній книзі" за отримання готівкових коштів у відповідних сумах та підтвердили вказаний факт", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.

Варто відзначити, що спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить для голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді застави з арештом майна.

Сума застави, яку призначать Охендовському, складе 1,2 млн грн.

Адвокат підозрюваного в одержанні неправомірної вигоди голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського Андрій Смирнов заявляє, що в матеріалах справи є експертиза, яка виправдовує його клієнта.

Шевченківський райсуд Києва обрав голові ЦВК Михайлу Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Однак, Охендовський каже, що ніколи не брав хабарів за час роботи у ЦВК.