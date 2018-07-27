Експертиза встановила причину смерті судді Бобровника
Так відповіли в Головному управлінні Національної поліції Житомирської області на запит "Українських Новин". Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті судді і призначила низку експертиз.
"Повідомляємо, що згідно з медичним свідоцтвом про смерть і проведеним розтину встановлено, що причиною смерті Бобровников О. В. є гостра серцево-судинна недостатність. Гострий інфаркт передньої стінки міокарда", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поліція продовжує слідчі (процесуальні) дії для дослідження обставин події.
Нагадаємо, 13 травня суддя Бобровник помер у Житомирській області. За попередніми результатами судово-медичної експертизи, ознак насильницької смерті виявлено не було.
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