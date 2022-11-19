Експорт аміаку з росії можливий тільки після обміну полоненими "всіх на всіх"

"Ми можемо домовитися щодо експорту аміаку, тільки якщо буде реалізовано обмін "всіх на всіх". Ми не хочемо торгувати з росією, допомагати їм — вони наш ворог.

"Ми можемо домовитися щодо експорту аміаку, тільки якщо буде реалізовано обмін "всіх на всіх". Ми не хочемо торгувати з росією, допомагати їм — вони наш ворог. Я сказав, що ми можемо погодитися, лише якщо вони обміняють усіх наших полонених на своїх полонених", — сказав Володимир Зеленський під час конференції Bloomberg New Economy Forum.

Перед початком повномасштабного вторгнення, територією України проходив транзит російського аміаку трубопроводом Тольятті—Одеса. Після 24 лютого експорт аміаку з рф припинився. Зокрема, через небезпеку влучання російських ракет по аміачних підприємствах та Одеському припортовому заводу.

Ще у вересні західні медіа писали, що, з метою продовження роботи "зернової ініціативи", росії можуть дозволити експортувати свій аміак тим же коридором, яким Україна зараз експортує продовольство. Тоді ж президент Зеленський вперше запропонував відновити транзит аміаку при умові обміну полоненими, на що російські терористи відповіли, що "люди і аміак — це не одне й те саме".

Досі росіяни сподіваються транспортувати аміак через Одесу в межах Чорноморської ініціативи.