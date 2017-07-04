Експорт до Китаю української аграрної продукції зріс у 12 разів

Українські підприємства у 2016 році експортували в Китай сільськогосподарської продукції на 1,02 млрд дол., що у 12 разів перевищує показник 2012 року (85,7 млн дол.).

"Протягом останніх п'яти років експорт у Китай української аграрної продукції зріс у 12 разів – з 85,7 млн дол. у 2012 році до 1,024 млрд дол. в 2016 році, а його частка в структурі аграрного експорту зросла з 0,5% до 6,7%", - повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Згідно з повідомленням, найактивніше в Китай поставлялося українську соняшникову олію (24% в структурі українського аграрного експорту), пшениця (18%), кукурудза (17%) і соєві боби (6%). У той же час прес-служба зазначила, що найбільш перспективним продуктом для експорту у Китай є яловичина.

У зв'язку з активним ростом доходів населення країни за останні п'ять років китайці значно збільшили споживання м'ясних і молочних продуктів і, як наслідок, їх імпорт.

Відзначається, що у 2016 році порівняно з 2012 роком споживання молока населенням Китаю зросло на 11,5%, м'яса – на 15,1%.

Минулого року загальний обсяг споживання яловичини в Китаї склав 7,7 млн тонн при внутрішньому виробництві 6,9 млн тонн.

Нагадаємо, поставки яблук з України в країни Європейського Союзу зросли в 2016 році в 347 раз - до 1125 тонн.

Також у січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.