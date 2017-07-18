Експорт продукції "Укроборонпрому" зріс на 25%

Державний концерн "Укроборонпром" збільшив експорт оборонної продукції на 25%.

"За минулий рік ми збільшили експорт на 25% - з $570 млн до $770 млн. При цьому ми повністю виконуємо внутрішні замовлення і забезпечуємо вітчизняні силові структури необхідним", - заявив заступник генерального директора з розвитку концерну Артур херувимів, пише прес-служба "Укроборонпрому".

Нагадаємо, минулого місяця "Укроборонпром" відкрив своє представництво в Бразилії.

Крім того, на початку року держконцерн озвучив плани із відкриття своїх представництв у Туреччині і Польщі, а також плани із відкриття представництв в Брюсселі та Вашингтоні у середньостроковій перспективі.