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Експорт продукції "Укроборонпрому" зріс на 25%

В грошовому еквіваленті збільшення становило з $570 млн до $770 млн
Державний концерн "Укроборонпром" збільшив експорт оборонної продукції на 25%.
Експорт продукції "Укроборонпрому" зріс на 25% Фото: zn.ua

"За минулий рік ми збільшили експорт на 25% - з $570 млн до $770 млн. При цьому ми повністю виконуємо внутрішні замовлення і забезпечуємо вітчизняні силові структури необхідним", - заявив заступник генерального директора з розвитку концерну Артур херувимів, пише прес-служба "Укроборонпрому".

Нагадаємо, минулого місяця  "Укроборонпром" відкрив своє представництво в Бразилії.

Крім того, на початку року держконцерн озвучив плани із відкриття своїх представництв у Туреччині і Польщі, а також плани із відкриття представництв в Брюсселі та Вашингтоні у середньостроковій перспективі.

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18 07 2017 15:43
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