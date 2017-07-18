БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержавний концерн "Укроборонпром" збільшив експорт оборонної продукції на 25%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експорт продукції "Укроборонпрому" зріс на 25%
В грошовому еквіваленті збільшення становило з $570 млн до $770 млн
Фото: zn.ua
"За минулий рік ми збільшили експорт на 25% - з $570 млн до $770 млн. При цьому ми повністю виконуємо внутрішні замовлення і забезпечуємо вітчизняні силові структури необхідним", - заявив заступник генерального директора з розвитку концерну Артур херувимів, пише прес-служба "Укроборонпрому".
Нагадаємо, минулого місяця "Укроборонпром" відкрив своє представництво в Бразилії.
Крім того, на початку року держконцерн озвучив плани із відкриття своїх представництв у Туреччині і Польщі, а також плани із відкриття представництв в Брюсселі та Вашингтоні у середньостроковій перспективі.
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