Експорт Roshen зростає на 30% в рік

Корпорація "Рошен" нарощує обсяги експорту продукції за кордон на 30% в рік.

"Ми щороку ростемо на 30%. [Експорт зростає] за рахунок Східної Європи", - заявив глава кондитерської корпорації Roshen в інтерв'ю Економічній правді.

За його словами, найбільшими імпортерами продукції Roshen є Болгарія, Румунія, Польща.

Президент корпорації оцінює частку Roshen на українському ринку в 25% -27% і визнає, що компанія є найбільшим гравцем на внутрішньому ринку.

При цьому Москалевський відкидає звинувачення у монополізмі.

"Як я можу бути монополістом? Вас не турбує, що в Україні працюють Kraft, Nestle? Якщо вони займуть 100% ринку, то це нормально?", - сказав він.

Багатьох виробників кондитерських виробів Москалевський не вважає конкурентами, так як вони працюють в "дешевому сегменті".

"Сегмент Житомира ("Житомирські ласощі"- ЕП) - це дешева цукерка для сільських жителів. Ми не їх конкурент. Я взагалі не знав, що таке український кондитерський ринок, поки не поїхав недавно в Кьольн на виставку і не побачив всіх. Були виробники з Дніпра, Кременчука, Одеси. Компанія, яка розвивається і росте, - "Лукас" в Кременчуці", - розповів Москалевський.

Нагадаємо, кондитерська корпорація Roshen у І кварталі 2018 року експортувала в країни Європейського союзу понад 4 тисячі тонн продукції, що на 22% більше в порівнянні з І кварталом 2017 року.