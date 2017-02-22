НОВИНИПісля двох років падіння торгівлі, у 2016 році експорт з України до ЄС знову почав зростати – до 3,7% (загалом до 13,5 млрд доларів).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експорт товарів з України в ЄС зріс до $13,5 млрд у 2016 році
Експорт до Росії й надалі знижувався доволі різко
Фото: holos.uz
Водночас, експорт до Росії й надалі знижувався доволі різко – на 25,6%, повідомляє Представництво ЄС в Україні.
"Як результат, ЄС наразі є найбільшим партнером України з експорту: його частка склала 37,1% загального експорту України у 2016 році (експорт з України до Росії, натомість, становить лише 9,9% від загальних обсягів). Зважаючи також на показники імпорту, загальний рівень торгівлі між Україною та Євросоюзом зріс на 8,1%", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом почала діяти з 1 січня 2016 року.
Нагадаємо, що 2016 році позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 337,3 млн доларів.
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