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Експорт товарів з України в ЄС зріс до $13,5 млрд у 2016 році

Експорт до Росії й надалі знижувався доволі різко
Після двох років падіння торгівлі, у 2016 році експорт з України до ЄС знову почав зростати – до 3,7% (загалом до 13,5 млрд доларів).
Експорт товарів з України в ЄС зріс до $13,5 млрд у 2016 році Фото: holos.uz

Водночас, експорт до Росії й надалі знижувався доволі різко – на 25,6%, повідомляє Представництво ЄС в Україні. 

"Як результат, ЄС наразі є найбільшим партнером України з експорту: його частка склала 37,1% загального експорту України у 2016 році (експорт з України до Росії, натомість, становить лише 9,9% від загальних обсягів). Зважаючи також на показники імпорту, загальний рівень торгівлі між Україною та Євросоюзом зріс на 8,1%", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом почала діяти з 1 січня 2016 року.

Нагадаємо, що 2016 році позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 337,3 млн доларів.

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22 02 2017 19:34
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