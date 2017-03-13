БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експорт української птиці збільшився на 45% за рік
У грошовому вираженні експорт цієї продукції збільшився на 37,8% – до $ 39,75 млн
Фото: mn.ru
У грошовому вираженні експорт цієї продукції збільшився на 37,8% – до $ 39,75 млн. Про це повідомив прес-центр Державної фіскальної служби.
У той же час імпорт м'яса птиці і субпродуктів зріс на 38,8% - до 16,08 тис. тонн, у грошовому еквіваленті – на 28%, до $ 6,4 млн.
Нагадаємо, у січні експорт української птиці і яєць до країн Євросоюзу, який припинили в грудні минулого року, відновився.
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