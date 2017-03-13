Експорт української птиці збільшився на 45% за рік

У грошовому вираженні експорт цієї продукції збільшився на 37,8% – до $ 39,75 млн

У січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

У грошовому вираженні експорт цієї продукції збільшився на 37,8% – до $ 39,75 млн. Про це повідомив прес-центр Державної фіскальної служби.

У той же час імпорт м'яса птиці і субпродуктів зріс на 38,8% - до 16,08 тис. тонн, у грошовому еквіваленті – на 28%, до $ 6,4 млн.

Нагадаємо, у січні експорт української птиці і яєць до країн Євросоюзу, який припинили в грудні минулого року, відновився.