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Експорт української птиці збільшився на 45% за рік

У грошовому вираженні експорт цієї продукції збільшився на 37,8% – до $ 39,75 млн
У січні-лютому 2017 року Україна експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Експорт української птиці збільшився на 45% за рік Фото: mn.ru

У грошовому вираженні експорт цієї продукції збільшився на 37,8% – до $ 39,75 млн. Про це повідомив прес-центр Державної фіскальної служби.

У той же час імпорт м'яса птиці і субпродуктів зріс на 38,8% - до 16,08 тис. тонн, у грошовому еквіваленті – на 28%, до $ 6,4 млн.

Нагадаємо, у січні експорт української птиці і яєць до країн Євросоюзу, який припинили в грудні минулого року, відновився.

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13 03 2017 08:40
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