Експорт України у 2018 році зріс на майже 18%
Загалом за перші 2 місяці 2018 року українські товаровиробники експортували товарів на 7,4 млрд доларів, що на 1,1 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період 2017 року, - повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Найбільше пожвавлення експорту спостерігається у торгівлі з ЄС, Сінгапуром, Білоруссю та Туреччиною.
Крім цього, згідно з повідомленням Мінекономрозвитку, найбільше зріс експорт продуктів металургії. Загалом, металургійні підприємства експортували на близько 450 мільйонів доларів більше, ніж минулого року.
Раніше повідомлялось, що експорт української аграрної продукції до ЄС зріс майже на 30%, а станом на квітень 2018 року Україна вже вичерпала 6 квот на безмитне ввезення агропродукції до ЄС.
Нагадаємо, частка ринку країн Європейського Союзу в загальному експорті України за підсумками 2017 року становила 40,5%, частка в імпорті – 41,9%.
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