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Екс-посол США Пайфер: Порошенко вводить громадськість в оману, обіцяючи швидкий вступ у НАТО

За його словами, проблема в тому, що НАТО без особливого ентузіазму ставиться до появи України в альянсі доти, доки російські військові перебувають на Донбасі і в Криму
Фахівець з питань України і Росії Стівен Пайфер вважає, що вступ України до НАТО зв'язку з нинішньою ситуацією може затягнутися на невизначений термін.
Екс-посол США Пайфер: Порошенко вводить громадськість в оману, обіцяючи швидкий вступ у НАТО Стівен Пайфер. Фото: openukraine.org

"Я трохи здивований, коли президент Порошенко говорить про членство України в НАТО, як про близьку мету, тому що процес приєднання до НАТО - складний і довгий", - заявив Пайфер в інтерв'ю "Новое время".

За його словами, проблема в тому, що НАТО без особливого ентузіазму ставиться до появи України в альянсі доти, доки російські військові перебувають на Донбасі і в Криму.

"Прийнявши Україну в НАТО в понеділок, вже у вівторок альянс опиниться в ситуації війни з Росією, і це проблема. Навряд чи зараз є готовий варіант рішення", - підкреслив екс-посол.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко заявив, що мета України - у наступні десять років стати членом Північноатлантичного альянсу.

 

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22 04 2018 14:33
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