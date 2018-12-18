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Екс-працівник СБУ намагався підірвати залізницю в Харківській області, – СБУ

Контррозвідка СБУ попередила вибух на залізничному вокзалі в Харківській області
Колишній співробітник Служби безпеки України, який перейшов на бік бойовиків так званої "ЛНР", намагався підірвати залізницю на Харківщині, повідомив представник департаменту контррозвідки Володимир Настюк.
Екс-працівник СБУ намагався підірвати залізницю в Харківській області, – СБУ Фото: Укрінформ

Організатор диверсії — уродженець Саратовської області РФ, співробітник так званої контррозвідки "ЛНР", колишній співробітник Управління СБУ в Луганській області.

За даними слідства, 17 грудня виконавець заклав вибуховий пристрій під однією з ділянок залізничного полотна на Харківщині, після чого попрямував на окуповану територію Луганської області, де повинен був активувати вибуховий пристрій, інформує "Інтерфакс-Україна".

Настюк зазначив, що вибухівка заздалегідь була замінена на муляж співробітниками української контррозвідки, тому вибуху не сталося.

Нагадаємо, Жовтневий районний суд міста Маріуполя заявляє, що депутат Державної думи Росії Дмитро Саблін ("Єдина Росія") координував проведення диверсій в Україні.

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18 12 2018 16:57
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