Колишнє правління ПриватБанку звинуватило Гонтарєву у знищенні банку

У спільній заяві колишнього правління вказано, що раніше вони мовчали, щоб не піднімати зайву паніку серед клієнтів банку.

"Звучить думка, що акціонери вивели цю астрономічну суму за кордон. Насправді, цей розрив утворився у результаті того, що НБУ різко, як ми вважаємо, несправедливо змінив політику обліку заставного майна", - йдеться у статті.

Так вони відповіли на закид щодо недостачі капіталу у 148 мільярдів. На думку екс-правління, зміна політики обліку позбавила банк права враховувати заставу на 142,8 мільярда гривень.

Зокрема, серед іншого, вони наводять приклад "Дніпро-Арени", який за новими правилами НБУ нібито оцінив у заставну вартість нуль гривень. Також екс-правління не погоджується з твердженням, що понад 97% кредитів видані "пов'язаним особам".

"Зараз практично всі українські підприємства погано обслуговують кредити. Це відбувається через глибоку економічну кризу в країні", - йдеться в заяві.

При цьому вони вказують, що НБУ нібито змінив міжнародні стандарти визначення пов'язаних осіб, звідси і проблеми. Вони заявляють, що за останнім звітом від аудиторів PricewaterhouseCoopers щодо Приватбанку, у нього у кредитному портфелі на пов'язаних осіб припадало всього 17,7%.

"Але в якийсь момент НБУ змінив правила й оголосив, що буде самостійно "експертно" визначати пов'язаних осіб", - стверджують колишні керівники.

Окрім того, за твердженням колишнього правління, НБУ нібито використовував рефінансування як інструмент тиску на Приватбанк. Приватбанк у 2014-2015 роках покрив 63% відтоку депозитів зі своїх резервів, а 37% - за рахунок рефінансування.