НОВИНИБорис Джонсон має намір боротися за пост глави уряду Великої Британії після відставки Ліз Трасс.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Експрем'єр Британії Джонсон боротиметься за пост очільника уряду
Фото: 15minut.org
Про це повідомляє The Times.
За даними опитування YouGov, Борис Джонсон є фаворитом серед членів Консервативної партії як кандидат на заміну Ліз Трасс.
Вибори нового лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра відбудуться вже наступного тижня.
Нагадаємо, сьогодні прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що подає у відставку.
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20 10 2022 19:10 МЕДІА
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