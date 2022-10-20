Експрем'єр Британії Джонсон боротиметься за пост очільника уряду

Борис Джонсон має намір боротися за пост глави уряду Великої Британії після відставки Ліз Трасс.

Фото: 15minut.org

Про це повідомляє The Times. За даними опитування YouGov, Борис Джонсон є фаворитом серед членів Консервативної партії як кандидат на заміну Ліз Трасс. Вибори нового лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра відбудуться вже наступного тижня. Нагадаємо, сьогодні прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що подає у відставку.

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