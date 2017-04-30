Екс-прем'єр Британії збирається писати мемуари в сараї за $32 000, – ФОТО
Про це повідомляє BBC.
Сарай, вартість якого сягає 25 тисяч фунтів (близько $32 тис.) вже встановлено в саду біля його будинку. Сім'я Кемеронів купила його в Red Sky Shepherds Huts.
Фото: bbc.com
За словами екс-прем'єра, за дизайн сараю, в якому є дров'яна піч і диван, відповідала його дружина Саманта. Садовий сарай утеплений матеріалом з овечої вовни.
Кемерон жартує, що через покупку вже почалися сварки.
"Мої діти хочуть пристосувати сарай під дитячий ігровий будиночок. Я хочу використовувати його як кімнату для написання книги, а мій син хоче зробити там свою спальню", – сказав він.
Фото: bbc.com
У минулому році Кемерон підписав контракт на написання автобіографії. Очікується, що книга побачить світ у 2018.
Нагадаємо, після того, як більшість британців проголосували за вихід країни зі складу ЄС, Девід Кемерон, який більше 6 років очолював уряд Великобританії і активно виступав проти Brexit, пішов у відставку. На посаді прем'єра його змінила Тереза Мей, яка сформувала свій кабінет міністрів.
У березні 2017 Петро Порошенко провів зустріч з колишнім прем'єр-міністром Великобританії. Кемерон переконаний, що існує небезпека значного зниження рівня підтримки Заходом України після трьох років війни на Донбасі.
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