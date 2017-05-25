Екс-прем'єр Греції отримав поранення після вибуху в його автомобілі
Про це повідомляє грецьке видання Protothema.
За попередньою інформацією, вибух стався під час руху автомобіля по місту. Поранення отримали Пападемос, його водій та охоронець. Повідомляється, що колишній прем’єр отримав поранення у ногу та живіт.
Повідомляється також, що вибух пролунав, коли Пападемос відкрив в автомобілі папку з документами. На фото видно, що куленепробивне скло розпалося, спрацювали подушки безпеки.
За інформацією лікарів, загрози життю Пападемоса та інших постраждалих немає.
Пападемос був призначений прем'єр-міністром у листопаді 2011 року на тлі політичних і економічних потрясінь.
Він очолював уряд до травня 2012 року.
Він також працював на посаді віце-президента Європейського центрального банку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану