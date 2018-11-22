Екс-прем’єр Марчук представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі з питань Донбасу
"Євгеній Кирилович всі ці важкі роки гідно представляв Україну в безпековій групі. Він добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів і жорстко відстоюватиме національні інтереси України", — написала представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.
За часів президентства Леоніда Кучми у 1991-1994 роках Євген Марчук був першим головою Служби безпеки України. У 1995 році його призначили прем’єр-міністром. А в 2003 році він став очолювати Міністерство оборони.
Марчук є генералом української армії.
Додамо, другий президент та представник України у Тристоронній контактній групі по Донбасу у Мінську Леонід Кучма подякував колегам за спільну роботу і підбив підсумки своєї діяльності.
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