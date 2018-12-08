Екс-прем'єра Криму Франчука побили і пограбували у його будинку

З будинку на окупованому півострові винесли близько мільйона рублів і 137 тисяч доларів

Колишнього прем'єр-міністра Криму Анатолія Франчука невідомі побили і пограбували у власному будинку.

За його словами, він був побитий і пограбований групою невідомих у ніч на п'ятницю в своєму будинку, повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Приблизно біля другої години ночі увірвалися кілька людей. Скільки саме їх було, я в темряві не бачив. Але троє тримали мене. Можливо, їх було більше. Мені зв'язали руки і ноги, один тримав зв'язані руки, другий - ноги, а третій бив по голові, по ногах. Потім на ганчірку налили якусь рідину, поклали на обличчя, мабуть, щоб я вирубився", - цитує агентство Франчука.

82-річний екс-нардеп і прем'єр прийшов до тями через якийсь час. У будинку вже нікого не було.

За словами екс-прем'єра, зранку його зв'язаного знайшов водій.

Грабіжники розрізали три сейфи, забрали зі собою близько мільйона рублів, 137 тисяч доларів і золото, що належало його дружині, яка померла п'ять років тому, повідомив він.

Зазначається, що колишній чиновник звернувся в поліцію.

Так зване "МВС" окупованого Криму наразі не коментує інциденту, повідомляє видання.

Анатолій Франчук, колишній прем'єр-міністр Криму в 1994-1996 та 1997-1998, народний депутат України у 1995-2006. Його син, Ігор Франчук, був одружений на дочці другого президента України Леоніда Кучми Олені Пінчук.