Екс-прем'єра Пакистану засудили до семи років позбавлення волі

Антикорупційний суд в Ісламабаді в понеділок засудив колишнього прем'єр-міністра Пакистану Наваза Шаріфа до семи років позбавлення волі за незаконне збагачення.

Суд констатував, що Шаріф не може пояснити, звідки він узяв кошти для купівлі сталеливарного заводу в Саудівській Аравії, повідомляє DW.

Вирок може бути оскаржений. За другим звинуваченням, яке стосувалося інвестиційної компанії у Великій Британії, Шаріф був виправданий.

У липні той самий суд засудив Наваза Шаріфа до 10 років в'язниці через купівлю розкішної квартири в Лондоні на кошти невідомого походження. Екс-прем'єр оскаржив цей вирок і у вересні був звільнений з в'язниці під заставу.

Наваз Шаріф називає висунуті проти нього звинувачення політично мотивованими і наполягає на своїй невинуватості. Перед оголошенням вироку тисячі активістів з партії Шаріфа "Пакистанська мусульманська ліга" вступили в сутички з поліцією перед будівлею суду. Поліцейські застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

69-річний Шаріф є одним з найвідоміших політиків Пакистану, він чотири рази обіймав посаду прем'єр-міністра в період 1990-1993, 1997-1999 і 2013-2017 років. 2017 року після публікації так званого "панамського архіву" щодо Шаріфа було розпочато розслідування. У документах говорилося, що кілька дітей Шаріфа були пов'язані з офшорними компаніями, які, ймовірно, використовувалися для переспрямування коштів і купівлі іноземних активів, зокрема дорогих квартир на фешенебельній лондонській вулиці Парк-Лейн.

Після цього Шаріфа відсторонили від посади та скерували під суд.

Нагадаємо, партія "Терік-і-інсаф" (Рух за справедливість) на чолі з колишньою зіркою крикету Імраном Ханом, згідно з офіційними даними, перемогла на загальних виборах у Пакистані, проте для формування уряду їй доведеться шукати партнерів по коаліції. Наваз Шаріф, засуджений до 10-річного терміну за звинуваченням у корупції, не визнав перемоги партії Хана і заявив про масштабні підтасування й інші порушення. Однак Імран Хан назвав ці вибори найпрозорішими в історії Пакистану.