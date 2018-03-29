Екс-президент Франції Саркозі піде під суд через корупцію
Про це повідомляє ВВС.
Слідчі 29 березня направили до суду обвинувальний акт щодо екс-президента.
Головними доказами у справі є телефонні дзвінки Саркозі, які прослуховувалися у 2014 році. Обвинувачення стверджує, що тоді екс-президент прагнув вплинути на суддів, які розглядали справи про незаконне фінансування його кампанії.
Очікується, що у цій справі також судитимуть колишнього високопоставленого суддю Джілберта Азібера, друга політика та його адвоката.
Сам Саркозі досі заперечує будь-які незаконні дії з його боку.
Нагадаємо, колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення в корупції та незаконному фінансуванні виборчої кампанії у 2007 році, в тому числі з коштів покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.
21 березня у Франції завершили допит Саркозі. Процедура тривала два дні - 20 та 21 березня з перервою на відпочинок. Наразі відомо, що Саркозі відпустили з-під варти.
Розслідування можливих порушень при фінансуванні виборчої кампанії Саркозі в 2007 році, в тому числі щодо залучення коштів від лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі, триває у Франції з 2013 року.
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