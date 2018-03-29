Екс-президент Франції Саркозі піде під суд через корупцію

Колишнього французького президента Ніколя Саркозі судитимуть за корупцію та зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє ВВС.

Слідчі 29 березня направили до суду обвинувальний акт щодо екс-президента.

Головними доказами у справі є телефонні дзвінки Саркозі, які прослуховувалися у 2014 році. Обвинувачення стверджує, що тоді екс-президент прагнув вплинути на суддів, які розглядали справи про незаконне фінансування його кампанії.

Очікується, що у цій справі також судитимуть колишнього високопоставленого суддю Джілберта Азібера, друга політика та його адвоката.

Сам Саркозі досі заперечує будь-які незаконні дії з його боку.

Нагадаємо, колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення в корупції та незаконному фінансуванні виборчої кампанії у 2007 році, в тому числі з коштів покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

21 березня у Франції завершили допит Саркозі. Процедура тривала два дні - 20 та 21 березня з перервою на відпочинок. Наразі відомо, що Саркозі відпустили з-під варти.

Розслідування можливих порушень при фінансуванні виборчої кампанії Саркозі в 2007 році, в тому числі щодо залучення коштів від лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі, триває у Франції з 2013 року.