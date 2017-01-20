Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Екс-президент Гамбії погодився піти у відставку

Напередодні Сенегал почав військове вторгнення в Гамбію, але призупинив його, щоб дати можливість екс-президенту добровільно скласти повноваження
Колишній президент Гамбії Ях'я Джамме погодився піти зі свого поста і покинути країну.
Екс-президент Гамбії погодився піти у відставку Яйя Джамме. Фото: Andrew Burton / AFP

Про це повідомив новообраний президент Гамбії Адам Берроу.

"Я хотів би повідомити вам, що Ях'я Джамме погодився піти у відставку. Планується, що він покине Гамбію сьогодні", - написав Берроу в twitter.

Напередодні сили ЕКОВАC під керівництвом генерала з Сенегалу увійшли до Гамбії після того, як Джамме відмовився уступати повноваження обраному президенту країни Адаму Берроу і ввів у країні надзвичайний стан. Через кілька годин вторгнення було призупинено, щоб дати можливість екс-президенту добровільно скласти повноваження.

ООН підтримала рішення про військове втручання.

Сили ЕКОВАС складаються з військовослужбовців Нігерії, Малі, Того, Гани і Сенегалу.

Берроу в четвер склав присягу в посольстві Гамбії в Сенегалі.

Ях'я Джамме перебував при владі більш як 20 років. Він заявив, що не визнає результати минулих в Гамбії виборів, оскільки вважає, що вони відбулися з порушеннями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2017 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Любимая мишень Портнова

Любимая мишень Портнова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat