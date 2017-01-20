Екс-президент Гамбії погодився піти у відставку
Про це повідомив новообраний президент Гамбії Адам Берроу.
"Я хотів би повідомити вам, що Ях'я Джамме погодився піти у відставку. Планується, що він покине Гамбію сьогодні", - написав Берроу в twitter.
Напередодні сили ЕКОВАC під керівництвом генерала з Сенегалу увійшли до Гамбії після того, як Джамме відмовився уступати повноваження обраному президенту країни Адаму Берроу і ввів у країні надзвичайний стан. Через кілька годин вторгнення було призупинено, щоб дати можливість екс-президенту добровільно скласти повноваження.
ООН підтримала рішення про військове втручання.
Сили ЕКОВАС складаються з військовослужбовців Нігерії, Малі, Того, Гани і Сенегалу.
Берроу в четвер склав присягу в посольстві Гамбії в Сенегалі.
Ях'я Джамме перебував при владі більш як 20 років. Він заявив, що не визнає результати минулих в Гамбії виборів, оскільки вважає, що вони відбулися з порушеннями.
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