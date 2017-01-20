Екс-президент Гамбії погодився піти у відставку

Напередодні Сенегал почав військове вторгнення в Гамбію, але призупинив його, щоб дати можливість екс-президенту добровільно скласти повноваження

Колишній президент Гамбії Ях'я Джамме погодився піти зі свого поста і покинути країну.

Про це повідомив новообраний президент Гамбії Адам Берроу.

"Я хотів би повідомити вам, що Ях'я Джамме погодився піти у відставку. Планується, що він покине Гамбію сьогодні", - написав Берроу в twitter.

Напередодні сили ЕКОВАC під керівництвом генерала з Сенегалу увійшли до Гамбії після того, як Джамме відмовився уступати повноваження обраному президенту країни Адаму Берроу і ввів у країні надзвичайний стан. Через кілька годин вторгнення було призупинено, щоб дати можливість екс-президенту добровільно скласти повноваження.

ООН підтримала рішення про військове втручання.

Сили ЕКОВАС складаються з військовослужбовців Нігерії, Малі, Того, Гани і Сенегалу.

Берроу в четвер склав присягу в посольстві Гамбії в Сенегалі.

Ях'я Джамме перебував при владі більш як 20 років. Він заявив, що не визнає результати минулих в Гамбії виборів, оскільки вважає, що вони відбулися з порушеннями.