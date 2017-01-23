Екс-президент Гамбії втік з країни, прихопивши з казни $ 11 млн
Про це повідомив радник чинного президента Адами Берроу Май Ахмад Фетті, повідоляє BBC.
"Казна фактично порожня. Це підтвердили технічні фахівці міністерства фінансів і центробанку Гамбії", - повідомив Фетті.
За його словами, тільки за останні два тижні Джамме вивів з країни понад 11 млн доларів. Бі-Бі-Сі не може підтвердити це з незалежних джерел.
У суботу екс-президент Гамбії, який займав пост глави держави більше 20 років, покинув країну після передачі влади Адамі Берроу, який переміг на виборах.
Очевидці повідомляють, що у вантажний літак, на якому полетів Джамме, завантажили кілька розкішних автомобілів і інші предмети розкоші.
При цьому Фетт зазначив, що нова влада країни заборонила керівництву головного аеропорту Гамбії допускати на борт літака будь-які особисті речі колишнього президента.
За деякими даними, Джамме зараз знаходиться в Екваторіальній Гвінеї, проте влада країни не підтверджує цю інформацію.
Перед тим як виїхати з країни, Джамме повідомив, що відмовляється від боротьби за владу. Днем раніше новий президент країни Адама Берроу оголосив про фактичне врегулюванні політичної кризи в Гамбії.
Зараз Берроу знаходиться в сусідньому Сенегалі.
Нагадаємо, раніше представники нового президента відкинули закиди, що Джамме пообіцяли свободу від кримінального переслідування в обмін на складання повноважень. У коаліції партій, які висували Берроу єдиним кандидатом у президенти, висловили здивування тим, що Джамме дозволили залишити країну, а транспортний літак забрав його "скарби".
Очікується прибуття до Банжула і самого Берроу із сусіднього Сенегалу, куди він втік через конфлікт із Джамме і де був інавгурований. У виступі на сенегальському радіо RFM увечері неділі він заявив, що, за його даними, після втечі екс-президента у державній скарбниці не залишилося грошей.
Нагадаємо, напередодні сили ЕКОВАC під керівництвом генерала з Сенегалу увійшли до Гамбії після того, як Джамме відмовився уступати повноваження обраному президенту країни Адаму Берроу і ввів у країні надзвичайний стан. Через кілька годин вторгнення було призупинено, щоб дати можливість екс-президенту добровільно скласти повноваження.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: