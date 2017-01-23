Екс-президент Гамбії втік з країни, прихопивши з казни $ 11 млн

У суботу екс-президент Гамбії, який займав пост глави держави більше 20 років, покинув країну

Більш 11 млн доларів зникли з державної скарбниці Гамбії після від'їзду колишнього президента країни Яхьї Джамме.

Про це повідомив радник чинного президента Адами Берроу Май Ахмад Фетті, повідоляє BBC.

"Казна фактично порожня. Це підтвердили технічні фахівці міністерства фінансів і центробанку Гамбії", - повідомив Фетті.

За його словами, тільки за останні два тижні Джамме вивів з країни понад 11 млн доларів. Бі-Бі-Сі не може підтвердити це з незалежних джерел.

У суботу екс-президент Гамбії, який займав пост глави держави більше 20 років, покинув країну після передачі влади Адамі Берроу, який переміг на виборах.

Очевидці повідомляють, що у вантажний літак, на якому полетів Джамме, завантажили кілька розкішних автомобілів і інші предмети розкоші.

При цьому Фетт зазначив, що нова влада країни заборонила керівництву головного аеропорту Гамбії допускати на борт літака будь-які особисті речі колишнього президента.

За деякими даними, Джамме зараз знаходиться в Екваторіальній Гвінеї, проте влада країни не підтверджує цю інформацію.

Перед тим як виїхати з країни, Джамме повідомив, що відмовляється від боротьби за владу. Днем раніше новий президент країни Адама Берроу оголосив про фактичне врегулюванні політичної кризи в Гамбії.

Зараз Берроу знаходиться в сусідньому Сенегалі.

Нагадаємо, раніше представники нового президента відкинули закиди, що Джамме пообіцяли свободу від кримінального переслідування в обмін на складання повноважень. У коаліції партій, які висували Берроу єдиним кандидатом у президенти, висловили здивування тим, що Джамме дозволили залишити країну, а транспортний літак забрав його "скарби".

Очікується прибуття до Банжула і самого Берроу із сусіднього Сенегалу, куди він втік через конфлікт із Джамме і де був інавгурований. У виступі на сенегальському радіо RFM увечері неділі він заявив, що, за його даними, після втечі екс-президента у державній скарбниці не залишилося грошей.

Нагадаємо, напередодні сили ЕКОВАC під керівництвом генерала з Сенегалу увійшли до Гамбії після того, як Джамме відмовився уступати повноваження обраному президенту країни Адаму Берроу і ввів у країні надзвичайний стан. Через кілька годин вторгнення було призупинено, щоб дати можливість екс-президенту добровільно скласти повноваження.