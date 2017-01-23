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Екс-президент Гамбії втік з країни, прихопивши з казни $ 11 млн

У суботу екс-президент Гамбії, який займав пост глави держави більше 20 років, покинув країну
Більш 11 млн доларів зникли з державної скарбниці Гамбії після від'їзду колишнього президента країни Яхьї Джамме.
Екс-президент Гамбії втік з країни, прихопивши з казни $ 11 млн Фото:112.ua

Про це повідомив радник чинного президента Адами Берроу Май Ахмад Фетті, повідоляє BBC.

"Казна фактично порожня. Це підтвердили технічні фахівці міністерства фінансів і центробанку Гамбії", - повідомив Фетті.

За його словами, тільки за останні два тижні Джамме вивів з країни понад 11 млн доларів. Бі-Бі-Сі не може підтвердити це з незалежних джерел.

У суботу екс-президент Гамбії, який займав пост глави держави більше 20 років, покинув країну після передачі влади Адамі Берроу, який переміг на виборах.

Очевидці повідомляють, що у вантажний літак, на якому полетів Джамме, завантажили кілька розкішних автомобілів і інші предмети розкоші.

При цьому Фетт зазначив, що нова влада країни заборонила керівництву головного аеропорту Гамбії допускати на борт літака будь-які особисті речі колишнього президента.

За деякими даними, Джамме зараз знаходиться в Екваторіальній Гвінеї, проте влада країни не підтверджує цю інформацію.

Перед тим як виїхати з країни, Джамме повідомив, що відмовляється від боротьби за владу. Днем раніше новий президент країни Адама Берроу оголосив про фактичне врегулюванні політичної кризи в Гамбії.

Зараз Берроу знаходиться в сусідньому Сенегалі.

Нагадаємо, раніше представники нового президента відкинули закиди, що Джамме пообіцяли свободу від кримінального переслідування в обмін на складання повноважень. У коаліції партій, які висували Берроу єдиним кандидатом у президенти, висловили здивування тим, що Джамме дозволили залишити країну, а транспортний літак забрав його "скарби".

Очікується прибуття до Банжула і самого Берроу із сусіднього Сенегалу, куди він втік через конфлікт із Джамме і де був інавгурований. У виступі на сенегальському радіо RFM увечері неділі він заявив, що, за його даними, після втечі екс-президента у державній скарбниці не залишилося грошей.

Нагадаємо, напередодні сили ЕКОВАC під керівництвом генерала з Сенегалу увійшли до Гамбії після того, як Джамме відмовився уступати повноваження обраному президенту країни Адаму Берроу і ввів у країні надзвичайний стан. Через кілька годин вторгнення було призупинено, щоб дати можливість екс-президенту добровільно скласти повноваження.

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23 01 2017 06:24
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