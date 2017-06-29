Екс-президент Придністров'я, якого звинуватили в розкраданнях, втік до Молдови
Верховна рада Придністров'я 28 червня зняла недоторканність з Шевчука в зв'язку з порушеними проти нього кримінальної справи про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, повідомляє Newsmaker.
Депутат Верховної ради Придністров'я Андрій Сафонов написав на своїй сторінці у Facebook, що, "згідно з інформацією ВС ПМР, вчора Шевчуку були вручені необхідні документи (згідно із законом, він зобов'язаний бути присутнім на засіданні ВС при розгляді такого питання), але вночі він переправився на плавзасобі через Дністер і був уже в Молдові".
Сам Шевчук назвав відкриття проти нього кримінальних справ і зняття недоторканності "зведенням рахунків і боротьбою з політичними опонентами".
"Вважаю організовану вчора і сьогодні в Верховній Раді провокацію черговим свідченням використання владою методів залякування, тиску, шантажу, арештів для вибивання зручних і потрібних свідчень для зведення рахунків і боротьби з політичними опонентами", - написав він у Facebook.
Що стосується зняття недоторканності, Шевчук уточнив, що, у зв'язку зі змінами законодавства, ще до президентських виборів після обрання нового президента його позбавили всіх колишніх соціальних гарантій.
"Включаючи недоторканність, про що мене офіційно повідомив глава адміністрації президента ще в лютому. Привілеї, пільги і так далі залишені тільки для першого президента і тих наступних президентів, які вийдуть на пенсію. Тому все це чітко спланований, замовний сценарій, мета якого - збереження влади", - підсумував колишній глава Придністров'я.
Нагадаємо, що Шевчук очолював Придністров'я з 2011 до 2016 року.
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