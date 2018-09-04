Екс-президент Світового конгресу українців вимагає санкцій США проти Луценка у Сенаті

Він прагне запровадження персональних санкцій проти тих, кого називає українськими олігархами, а саме: заборони в'їзду до США, замороження рахунків у США та країнах-партнерах США

Аскольд Лозинський, колишній президент "Світового конгресу українців" (1998-2008 рр.), домагається у Сенаті США накладення санкцій на генерального прокурора України Юрія Луценка.

"Він використовує прокуратуру проти невинних людей, але ігнорує реальні порушення", - заявив Лозинський в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними експертами, дослідниками України, інформує "Голос Америки".

Критики української влади часто закидають уряду України та Президенту Петру Порошенку нібито зумисне гальмування реформ, особисте збагачення. Лозинський звернув увагу на нібито стрімке збагачення генерального прокурора за час перебування на посаді.

"Я написав листи до 5 сенаторів і тепер буду далі іти по цій лінії, щоб окремих українських олігархів, включно із президентським оточенням, Ахметовим, Луценком, Стельмахом та інших притягнути до відповідальності", - заявив Лозинський.

Він прагне запровадження персональних санкцій проти тих, кого називає українськими олігархами, а саме: заборони в'їзду до США, замороження рахунків у США та країнах-партнерах США.

"Думаю, що це мало би ефект", - відзначив Лозинський.

"Мені опонували, що мовляв вони бандити, але вони "наші". Що означає "наші"? Якщо крадуть у нашого народу, то вони перестають бути нашими. Якщо простий українець бідний, то така Україна йому не потрібна. За будь-яку ціну нам в Україні треба викорінити корупцію, бо інакiе Україна саме на витримає і українці не будуть підтримувати таку державність", - наголосив колишній президент "Світового конгресу українців".

З повним інтерв'ю Аскольда Лозинського можна ознайомитись на сторінках UkeTube у соціальних мережах Twitter, YouTube та Facebook.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор України Юрій Луценко за 2017 рік отримав 1 мільйон 302,1 тисяч гривень доходів у вигляді заробітної плати.

Крім основного доходу у вигляді зарплати, Луценко задекларував два подарунки в негрошовій формі загальною вартістю 289,3 тис. грн.

Згідно з декларацією, зараз на банківських рахунках, що належать генпрокурору, зберігається 1 млн 331,8 тис. грн, €2,9 тис. і $11,4 тис.

Юрій Луценко також зазначив, що особистого автотранспорту в нього немає, він користується службовим автомобілем Toyota Camry 2013 року випуску.

Дружина генпрокурора, представниця президента у парламенті Ірина Луценко задекларувала 240,5 тис. грн заробітної плати та 252,8 тис. грн компенсації на ведення депутатської діяльності.

На її банківських рахунках – $2 тис., понад 2,1 млн грн і €1,25 тис.

Готівкою Ірина Луценко зберігає 50 тис. грн, €60 тис. і $260 тис.

У 2017 році Ірина Луценко купила автомобіль Mercedes-Benz 2017 року за 2,4 млн грн. При цьому вона продала Mercedes-Benz GL 500 2014 року за 1,9 млн грн.