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Екс-президента ФІФА Блаттера звинуватили в домаганнях

За словами Соло, перед виходом на сцену Блаттер "схопив її за дупу"
Колишній воротар жіночої збірної США з футболу Хоуп Соло розповіла в інтерв'ю португальській пресі, що колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер домагався її на церемонії вручення нагороди "Золотий м'яч ФІФА" в 2013 році.
Екс-президента ФІФА Блаттера звинуватили в домаганнях Зепп Блаттер. Фото: AFP

За словами Соло, перед виходом на сцену Блаттер "схопив її за дупу". Вона заявила, що була шокована, але швидко взяла себе в руки заради того, щоб оголосити про нагородження своєї партнерки по команді, нападаючої Еббі Вамба, пише "Медуза".

Йозеф Блаттер назвав звинувачення "безглуздими".

 

 

 

Нагадаємо, американського актора Кевіна Спейсі нещодавно звинувати у домаганнях ще вісім осіб, які були членами знімальної групи "Карткового будиночку".

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11 11 2017 10:48
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