СПОРТ НОВИНИКолишній воротар жіночої збірної США з футболу Хоуп Соло розповіла в інтерв'ю португальській пресі, що колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер домагався її на церемонії вручення нагороди "Золотий м'яч ФІФА" в 2013 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-президента ФІФА Блаттера звинуватили в домаганнях
За словами Соло, перед виходом на сцену Блаттер "схопив її за дупу"
Зепп Блаттер. Фото: AFP
За словами Соло, перед виходом на сцену Блаттер "схопив її за дупу". Вона заявила, що була шокована, але швидко взяла себе в руки заради того, щоб оголосити про нагородження своєї партнерки по команді, нападаючої Еббі Вамба, пише "Медуза".
Йозеф Блаттер назвав звинувачення "безглуздими".
American soccer goalkeeper Hope Solo alleges ex-Fifa president Sepp Blatter sexually assaulted her in 2013 https://t.co/FBi57UU3E4 pic.twitter.com/1lKDolqwWA— New York Daily News (@NYDailyNews) 10 листопада 2017 р.
Нагадаємо, американського актора Кевіна Спейсі нещодавно звинувати у домаганнях ще вісім осіб, які були членами знімальної групи "Карткового будиночку".
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11 11 2017 10:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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