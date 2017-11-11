Екс-президента ФІФА Блаттера звинуватили в домаганнях За словами Соло, перед виходом на сцену Блаттер "схопив її за дупу"

Колишній воротар жіночої збірної США з футболу Хоуп Соло розповіла в інтерв'ю португальській пресі, що колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер домагався її на церемонії вручення нагороди "Золотий м'яч ФІФА" в 2013 році.

Зепп Блаттер. Фото: AFP

За словами Соло, перед виходом на сцену Блаттер "схопив її за дупу". Вона заявила, що була шокована, але швидко взяла себе в руки заради того, щоб оголосити про нагородження своєї партнерки по команді, нападаючої Еббі Вамба, пише "Медуза". Йозеф Блаттер назвав звинувачення "безглуздими". American soccer goalkeeper Hope Solo alleges ex-Fifa president Sepp Blatter sexually assaulted her in 2013 https://t.co/FBi57UU3E4 pic.twitter.com/1lKDolqwWA — New York Daily News (@NYDailyNews) 10 листопада 2017 р. Нагадаємо, американського актора Кевіна Спейсі нещодавно звинувати у домаганнях ще вісім осіб, які були членами знімальної групи "Карткового будиночку".

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